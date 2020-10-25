Біатлоністка збірної України завагітніла і пропустить сезон

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок перерве спортивну кар'єру через декретну відпустку.

Несподіваною радістю 25-річна сумчанка похвалилася в своєму Instagram.

"Я хочу поділиться з вами прекрасною й дуже важливою для мене новиною, про яку я дізналася зовсім недавно – я стану мамою. Я неймовірно щаслива, що у нас в родині з'явиться малюк, але це не означає, що я планую піти зі спорту. Я дуже мотивована і вже з нетерпінням чекаю, коли знову зможу виступати за нашу збірну. Радійте життю і насолоджуйтеся кожним її моментом", – написала Журавок в сторіз.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавок захопила всіх уболівальників несподіваним виглядом. Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому змагальному комбінезоні, були вражені розкішним образом українки з голими ногами.

Нагадаємо, що в минулому році Юлія завоювала срібну медаль індивідуальної гонки чемпіонату Європи, який проходив в Білорусі.