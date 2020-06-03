Біатлоністка збірної України показала голі ноги і захопила фанатів

Максим Богданов Біатлон 22:48, 3.06.2020 Оновлено: 23:31, 3.06.2020

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок захопила всіх уболівальників своїм несподіваним виглядом.

Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому змагальному комбінезоні, були вражені розкішним образом 25-річної сумчанки.

Фотограф зняв спортсменку в яскраво-синій короткій сукні, яка підкреслює стрункі і засмаглі ноги дівчини.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим та іншими знімками нашої співвітчизниці.

Юлія Журавок
Юлія Журавок
Юлія Журавок
Юлія Журавок
Юлія Журавок
Юлія Журавок
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер показала свої голі ноги, збудивши фанатів.

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Спорт Біатлон

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