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3 червня • оновлено в 23:38
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Біатлоністка збірної України показала голі ноги і захопила фанатів

2.6т
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Біатлоністка збірної України Юлія Журавок захопила всіх уболівальників своїм несподіваним виглядом.

Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому змагальному комбінезоні, були вражені розкішним образом 25-річної сумчанки.

Фотограф зняв спортсменку в яскраво-синій короткій сукні, яка підкреслює стрункі і засмаглі ноги дівчини.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим та іншими знімками нашої співвітчизниці.

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлія Журавок

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Юлия Журавок

Юлия Журавок

@yuliya_zhuravok

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше триразова чемпіонка світу з біатлону і чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер показала свої голі ноги, збудивши фанатів.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Журавок
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