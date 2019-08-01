Біатлоністка збірної України показала фігуру в спокусливому купальнику

Збірна України з біатлону проходить передсезонну підготовку в Австрії. Напередодні наші спортсменки Ольга Абрамова і Надія Бєлкіна знайшли хвилинку, щоб порадувати уболівальників своїми cелфі.

У коментарях прихильники українського біатлону відзначили розкішну фігуру Наді, яка позувала у спокусливому купальнику.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на українку, яка в 2017 році стала чемпіонкою Універсіади в гонці переслідування.

Надя Бєлкіна

Зліва направо: Юля Журавок, Оля Абрамова і Надя Бєлкіна

Оля Абрамова і Надя Бєлкіна (праворуч)

Оля Абрамова і Надя Бєлкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима провела перший тренувальний збір в австрійському Обертіллаху разом зі збірною Словенії, яку тренує екс-наставник збірної України Урош Велепец.

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