Біатлоністка збірної України Яна Бондар похвалилася спекотними літніми фото

Максим Богданов Біатлон 21:15, 6.06.2020 Оновлено: 21:46, 6.06.2020

Біатлоністка збірної України Яна Бондар порадувала своїх численних пiдписників яскравими фотографіями з відпочинку.

У перший по-справжньому літній день 29-річна спортсменка виклала кадри, де з подружкою засмагає на шезлонгу під жарким сонцем.

"Літо, спека, а ми такі засмагаємо..." – грайливо підписала фото дівчина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Яна Бондар (в білому)
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_
Яна Бондар
@yanochka_bondar_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України Юлія Журавок потiшила всіх уболівальників своїм несподіваним виглядом.

Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому комбінезоні для змагань, були вражені розкішним виглядом 25-річної сумчанки.

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Спорт Біатлон

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