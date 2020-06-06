Біатлоністка збірної України Яна Бондар похвалилася спекотними літніми фото
Біатлоністка збірної України Яна Бондар порадувала своїх численних пiдписників яскравими фотографіями з відпочинку.
У перший по-справжньому літній день 29-річна спортсменка виклала кадри, де з подружкою засмагає на шезлонгу під жарким сонцем.
"Літо, спека, а ми такі засмагаємо..." – грайливо підписала фото дівчина.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися красою нашої співвітчизниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біатлоністка збірної України Юлія Журавок потiшила всіх уболівальників своїм несподіваним виглядом.
Фанати, які звикли бачити спортсменку в зимовому комбінезоні для змагань, були вражені розкішним виглядом 25-річної сумчанки.