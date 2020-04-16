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17 квітня • оновлено в 00:07
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Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова розповіла про паніку через коронавiрус

1.4т
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Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова зізналася, що на самому початку пандемії коронавiрусу впала в паніку через ситуацію в країні.

"Насправді, коли це все починалося, здавалося, що це десь далеко не у нас, десь у Китаї, а у нас такого не буде. Але в якийсь момент, коли вже у нас почали закриватися кордони, вводитися карантини і такі жорсткі заходи, аж до закриття метро, залізниці, аеропортів і т.д., реально навіть паніка якась з'явилася. Думаєш, ну ніфіга собі. Стрьомнувато вже стало. Не знаю, наскільки це триватиме, таке відчуття, що просвіту просто немає. Читаєш новини і з кожним днем хворих усе більше і більше, багато людей прилітає з Європи, розвозять потім цей вірус", – заявила спортсменка під час прямого ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абрамова викликала шквал коментарів у Instagram, виклавши відверте фото в чорній білизні.

Раніше Абрамова взяла участь в еротичній фотосесії. Спортсменка знялася повністю оголеною в одній із московських фотостудій.

Нагадаємо, 30-річна уродженка Ульяновської області Ольга Абрамова ухвалила рішення виступати за збірну України влітку 2012 року. У вересні 2014 року стала чемпіонкою України з літнього біатлону.

У лютому 2016 року Абрамова попалася на допінгу – в її пробах був знайдений заборонений препарат мельдоній. У 2017-му Українка виграла суд у IBU, і річна дискваліфікація спортсменки була анульована.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Абрамова
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