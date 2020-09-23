Біатлоністка збірної України несподівано завершила кар'єру в 29 років

Відома біатлоністка збірної України Яна Бондар прийняла рішення завершити кар'єру, повідомляє Biathlon.com.ua.

Таке рішення 29-річна спортсменка прийняла після того, як зайняла 18-е місце в гонці переслідування на чемпіонаті України з літнього біатлону.

В активі Яни особиста "бронза" чемпіонату Європи, а також естафетні медалі на чемпіонаті Європи і юніорському чемпіонаті світу. На етапах Кубка IBU у Бондар три особистих і три естафетних подіуму, в тому числі перемога в змішаній естафеті в Арберi.

Найвища позиція на етапах Кубка світу – 14-е місце в спринті в Холменколлені (2015 рік).

Раніше Бондар порадувала своїх численних пiдписників яскравими фотографіями з відпочинку.

У перший по-справжньому літній день 29-річна спортсменка виклала кадри, де з подружкою загоряє на шезлонгу під жарким сонцем.