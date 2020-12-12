Біатлоністка збірної Росії розплакалася в ефірі після естафети Кубку світу. Відео

Біатлоністка збірної Росії Лариса Кукліна не змогла стримати емоцій після естафети 3-го етапу Кубку світу, яка пройшла в австрійському Хохфільцені.

30-річна спортсменка невдало провела свій етап в гонці, зробила три неточних пострілу на лежці, і продемонструвала вкрай низьку швидкість.

Після виступу, під час відповіді на запитання журналіста про святкування дня народження, у Кукліної на очах з'явилися сльози. Спортсменка сказала, що це перший раз в житті, коли вона буде святкувати в повній самоті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія як наслiдок фінішувала 8-ю, програвши переможниці Норвегії більше хвилини. Україна зайняла 7-й рядок.

Відзначимо, що після естафети одіозному російському коментатору Дмитру Губернієву довелося пожувати свою рукавичку. Журналіст напередодні заявив, що зробить це, якщо команда РФ не зможе взяти медаль, що і сталося.