Біатлоністка Семеренко розповіла про паніку після позитивного тесту на коронавірус

Біатлоністка збірної України Віта Семеренко зізналася, що запанікувала, коли отримала позитивний результат тесту на коронавірус, оскільки повинна була їхати на збори з командою.

В інтерв'ю виданню XSPORT спортсменка розповіла, що пізніше вона проаналізувала ситуацію і змінила свою точку зору. Семеренко відзначила, що краще перехворіти зараз, ніж після початку біатлонного сезону.

"Звичайно, в перший день у мене була паніка, якщо чесно. Я не розуміла, як буде далі, як мені самій потім летіти, бо ми так довго чекали цієї можливості виїхати за кордон, готувалися до цього. Але потім, коли все вляглося, я спокійно проаналізувала, зрозуміла, що все, що не робиться, то на краще. Зараз тенденція захворюваності дуже сумна, і, можливо, краще зараз перехворіти, ніж під час сезону. Вчора прийшов негативний тест, і я вже вийшла з самоізоляції. У вівторок (13 жовтня – Ред.) здаю ще один тест із перекладом на англійську, якщо все добре, то в середу я приєднаюся до команди на зборі в Рамзау", – заявила спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністка збірної України пропустить сезон через вагітність.