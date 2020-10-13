Біатлоністка Домрачева відреагувала на побиття брата, назвавши ситуацію "кам'яною добою"
Після жорстокого побиття брата на протестах у Мінську чотириразова олімпійська чемпіонка біатлоністка Дар'я Домрачева зазначила, що Білорусь зіткнулася із серйозними проблемами.
На своїй сторінці у Facebook вона поділилася думкою, що дії обох сторін конфлікту не сприяють його розв'язанню. За її словами, ситуація все більше ускладнюється.
"Ми всі бачимо, що в країні проблеми, а щоб сприяти їх розв'язанню, марно стрясати повітря агресивними словами з одного боку і, абсолютно точно, марно з іншого боку звільняти, заарештовувати і дубасити людей на вулицях... Поки очевидно, що всі такі дії лише ще більше розводять протилежності, погіршують ситуацію та розпалюють атмосферу", – написала Домрачева.
Спортсменка додала, що державні органи повинні знайти більш цивілізовані кроки, які допомогли б розв'язати проблеми в Білорусі.
"Нині я поки не бачу того свого кроку, зробивши який, зможу по-справжньому допомогти розв'язанню проблем у країні. А ось із боку державних органів, щоб врегулювати ситуацію і розв'язати проблеми людей, повинні знайтися ідеї цікавіші, ніж "завалили/заарештували/звільнили". Не в кам'яній же добі живемо... Люди хочуть бути почутими", – підсумувала біатлоністка.
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