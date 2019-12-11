Біатлоністи збірної України масово госпіталізовані

Українські біатлоністи потрапили в лікарню італійського Ріднау через кишкову інфекцію.

Як повідомив тренер жіночої збірної України Валерій Лісників, Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко і Катерина Бех, що знаходяться на кубку IBU, отруїлися через неякіснi продукти.

За словами тренера зараз з ними все добре. Вони пройшли обстеження і зробили необхідні процедури. З отруєнням до лікарні потрапили також спортсмени з інших країн і туристи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 1-му етапі чоловіча збірна України продемонструвала в естафеті кращий результат за останні 2 роки, зайнявши 6-е місце.

5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!