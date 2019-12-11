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11 грудня • оновлено в 18:29
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Біатлоністи збірної України масово госпіталізовані

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Українські біатлоністи потрапили в лікарню італійського Ріднау через кишкову інфекцію.

Як повідомив тренер жіночої збірної України Валерій Лісників, Сергій Семенов, Руслан Бригадир, Віталій Труш, Андрій Доценко і Катерина Бех, що знаходяться на кубку IBU, отруїлися через неякіснi продукти.

За словами тренера зараз з ними все добре. Вони пройшли обстеження і зробили необхідні процедури. З отруєнням до лікарні потрапили також спортсмени з інших країн і туристи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на 1-му етапі чоловіча збірна України продемонструвала в естафеті кращий результат за останні 2 роки, зайнявши 6-е місце.

5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок IBU
Місце
Італія Ріднау
Тег
Збірна України з біатлону
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы хавку увидали)))))))))))))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
сало протухло?
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