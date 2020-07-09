Біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії

Михайло Морозов Біатлон 16:58, 9.07.2020

Біатлоністи збірної України Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі за естафету на чемпіонаті Європи 2015 року в естонському місті Отепя.

"Прийшла посилочка від IBU. Знаєте, чому і за яку гонку?" – запитав у своїх Instagram-підписників Підручний та показав фото медалі.

Біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії
Instagram Дмитра Підручного
Біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії
Instagram Дмитра Підручного

3 лютого 2015 року українські біатлоністи посіли друге місце в естафеті на чемпіонаті Європи слідом за збірною Росії, проте у одного з членів російської команди Олександра Печьонкіна був виявлений допінг. З цієї причини "золото" було віддано українським спортсменам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в допінг-пробі знаменитої російської біатлоністки Ольги Зайцевої знайшли ДНК чоловіка.

Коментувати
Спорт Біатлон

Дивіться також

"Допомагав Господь і моя Анечка!" Сім'я загиблої в ДТП 13-річної дівчинки три роки домагалася покарання для вбивці

В Україні перебувають 15-20 злодіїв в законі, вони впливають на політику, – глава Нацполіції

Закон про мову хочуть перекроїти під Кремль? У чому ризики для України й що залежить від КСУ

"Динамо" в історичному матчі виграло Кубок України

10 сильних фраз Лії Ахеджакової, які доводять, що вона друг України