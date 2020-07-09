Біатлоністи збірної України Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі за естафету на чемпіонаті Європи 2015 року в естонському місті Отепя.

"Прийшла посилочка від IBU. Знаєте, чому і за яку гонку?" – запитав у своїх Instagram-підписників Підручний та показав фото медалі.

Біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії Instagram Дмитра Підручного

Біатлоністам збірної України віддали золоті медалі, відібрані у Росії Instagram Дмитра Підручного

3 лютого 2015 року українські біатлоністи посіли друге місце в естафеті на чемпіонаті Європи слідом за збірною Росії, проте у одного з членів російської команди Олександра Печьонкіна був виявлений допінг. З цієї причини "золото" було віддано українським спортсменам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в допінг-пробі знаменитої російської біатлоністки Ольги Зайцевої знайшли ДНК чоловіка.