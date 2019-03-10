Біатлоніст збірної Росії зганьбився на ЧС, по-дурному позбавивши себе медалі

Лідер збірної Росії з біатлону Євген Гаранiчев позбавив себе бронзової медалі чемпіонату світу, пробігши зайве штрафне коло під час гонки переслідування.

Євген Гараничев СБР

Перед четвертим вогневим рубежем 31-річний росіянин гарантував собі "золото" в разі чистої стрільби і "бронзу" при одному промаху. Гаранiчев зробив один неточний постріл, але вирішив, що не потрапив двічі, і пішов на два штрафних кола.

"Погано закрилася мішень. Мені на штрафному колі кричать, що я буду йти в топ-4. І я цього не зрозумів, тому що французи пішли, а у мене ще коло. А потім на фініші побачив, що у мене тільки один промах. Треба, напевно, було подивитися на щит. Відчував, що не потрапив, навіть установка так відчула. Я пішов не відразу, навіть проводив мішень, потім вже надів гвинтівку і втік. Прикро, що так вийшло, тому що йшов би з французами і боровся за третє місце", – сказав Гаранiчев після гонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в чоловічому пасьютi вперше в історії України виграв Дмитро Підручний. Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження українця. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал