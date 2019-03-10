МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини біатлону

Біатлоніст збірної Росії зганьбився на ЧС, по-дурному позбавивши себе медалі

7.1тЧитати матеріал російською

Лідер збірної Росії з біатлону Євген Гаранiчев позбавив себе бронзової медалі чемпіонату світу, пробігши зайве штрафне коло під час гонки переслідування.

Євген Гараничев

Євген Гараничев

СБР

Перед четвертим вогневим рубежем 31-річний росіянин гарантував собі "золото" в разі чистої стрільби і "бронзу" при одному промаху. Гаранiчев зробив один неточний постріл, але вирішив, що не потрапив двічі, і пішов на два штрафних кола.

"Погано закрилася мішень. Мені на штрафному колі кричать, що я буду йти в топ-4. І я цього не зрозумів, тому що французи пішли, а у мене ще коло. А потім на фініші побачив, що у мене тільки один промах. Треба, напевно, було подивитися на щит. Відчував, що не потрапив, навіть установка так відчула. Я пішов не відразу, навіть проводив мішень, потім вже надів гвинтівку і втік. Прикро, що так вийшло, тому що йшов би з французами і боровся за третє місце", – сказав Гаранiчев після гонки.

Новини
У стилі Путіна: російський біатлоніст осоромився на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в чоловічому пасьютi вперше в історії України виграв Дмитро Підручний. Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження українця. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Євген Гаранiчев
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
збірна Росії з біатлону
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
28
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
мильдоний на зрение дает, таки да...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Почитай про мельдоний губастик мордастый, может и поймешь чего. )))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Лашпет)) бывает , просто надо пережить позор
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги