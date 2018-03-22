Біатлоніст збірної Росії заплакав в прямому ефірі - опубліковано відео

Російський біатлоніст Антон Бабіков не зміг стримати емоцій, коментуючи своє 45-е місце в спринті на 9-му етапі Кубка світу в Тюмені. Під час інтерв'ю росіянин розплакався.

"У мене тато і два брата вночі приїхали сюди з Уфи, зупинилися в хостелі в місті. А я біжу так погано ... Я розумію, що все одно щасливий, що я тут бігу, борюся, що сім'я все одно приїжджає сюди. Для них це свято, вони дуже раді за мене, незважаючи на те, що я в такій формі перебуваю", - сказав Бабіков в ефірі" МатчТВ ".

Нагадаємо, що Мартен Фуркад в Росії побив "вічний рекорд" легендарного Бьерндален.