Біатлоніст збірної Росії втік після провалу на чемпіонаті світу

Біатлоніст збірної Росії Євген Гаранiчев відмовився від спілкування з журналістами після заключної гонки на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді, втікши в роздягальню.

Євген Гаранiчев СБР

Гаранiчев лідирував у мас-старті перед четвертою стріляниною, проте допустив чотири промахи і втратив шанси на медаль, зайнявши 16-е місце. Переможцем гонки став італієць Домінік Віндіш.

Заради підготовки до мас-старту Гаранiчев відмовився від участі в суботній естафеті. Замість нього до складу команди потрапив дебютант чемпіонату світу Микита Поршнєв, який закінчив свій етап на 13-му місці. У підсумку збірна Росії стала бронзовим призером в естафеті.

10 березня Гаранiчев пробіг зайве штрафне коло під час гонки переслідування на ЧС. Він допустив один промах, але не помітив, як закрилася остання мішень. У підсумку біатлоніст посів дев'яте місце.

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