Головна Новини
12 січня • оновлено в 00:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Біатлоніст моторошно полетів в урвище на Кубку світу

1.6т
Читати матеріал російською

Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс потрапив у неприємну ситуацію на 4-й етап Кубка світу з біатлону: результати і де дивитися

Під час спринтерської гонки 27-річний уродженець Тарту втратив контроль над своїми лижами і моторошно вилетів в урвище, ледь не збивши людей, який перебували за трасою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
"UA:Перший" зганьбився з показом збірної України з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці не потрапили в десятку в спринтерській гонці в рамках четвертого етапу. Кращим з наших співвітчизників став Артем Прима, зайнявши 15-е місце з відставанням 1: 41.6 від переможця. На стрільбі Артем допустив один промах.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Німеччина Оберхоф
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги