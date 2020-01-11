Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс потрапив у неприємну ситуацію на 4-й етап Кубка світу з біатлону: результати і де дивитися

Під час спринтерської гонки 27-річний уродженець Тарту втратив контроль над своїми лижами і моторошно вилетів в урвище, ледь не збивши людей, який перебували за трасою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

A horrible fall for Kalev Ermits here in # OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J - IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці не потрапили в десятку в спринтерській гонці в рамках четвертого етапу. Кращим з наших співвітчизників став Артем Прима, зайнявши 15-е місце з відставанням 1: 41.6 від переможця. На стрільбі Артем допустив один промах.

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