Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс потрапив у неприємну ситуацію на 4-й етап Кубка світу з біатлону: результати і де дивитися

Під час спринтерської гонки 27-річний уродженець Тарту втратив контроль над своїми лижами і моторошно вилетів в урвище, ледь не збивши людей, який перебували за трасою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

A horrible fall for Kalev Ermits here in # OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J