Біатлон: в Україні заступилися за спортсменок, які переїхали з Росії

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виступив на захист російських спортсменок, прийнятих до складу юніорської збірної України з біатлону.

"Для мене є росіяни погані і хороші, точно так само, як і українці. Є багато українців, які свого часу виїхали працювати до Росії і там залишилися. Вони зараз повертаються, їхні діти повертаються, вони в команді є. Робити на цьому політику, що росіянин має табу на заняття спортом або роботу в Україні – я б не став", – заявив він в ефірі ObozTV.

Бринзак уточнив, що на чемпіонаті світу в Естерсунді в складі української збірної немає жодного спортсмена з Росії, але росіянки є в юніорській команді, вони виступають в чемпіонаті України.

"Ніхто їм не може заборонити, у них батьки українці. Чому ми повинні на цьому акцентувати зараз, що вони якісь не такі, як інші спортсмени? Вони мають право виступати і тренуватися. У них є всі документи, батьки українці, багато родичів тут. Чому ми не повинні давати їм можливість тренуватися, виступати і потрапляти до національної команди?" – додав президент Федерації біатлону.

Біатлоністка Катерина Бех Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про поповнення в збірній України з біатлону стало відомо влітку 2018 року. Отримати українське громадянство повинні були росіянки Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко.

Катерина Бех вже оформила громадянство нашої країни і встигла завоювати для України дві медалі юніорського чемпіонату світу з біатлону.

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