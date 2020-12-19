Джима відіграла 17 позицій в гонці переслідування Кубку світу з біатлону

Жіночої гонкою переслідування на 10 км продовжився 4-й етап Кубку світу з біатлону.

Україна в цій дисципліні була представлена трьома спортсменками, які не змогли продемонструвати високий результат.

Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Юлія Джима. 30-річна киянка стартувала з 40-го місця, але завдяки точній стрільбі (лише один промах на стійці) і хорошому ходу змогла відіграти 17 позицій.

Решта українок виступили погано. Дар'я Блашко зайняла 51-й рядок, а Анастасія Меркушина 55-й.

Перемогу святкувала норвезька біатлоністка Тіріл Екхоф. Друге і третє місце на подіумі розділили сестри Еберг зі Швеції. Ханна прийшла другою, а Ельвіра Карін – третьою.

Результати гонки переслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька годин тому завершився чоловічий пасьют. Представники нашої збірної показали невдалу стрільбу, провалившись і по швидкості. У підсумку найкращий з українців посів 21-е місце.