8-й етап Кубка світу з біатлону: календар і розклад трансляцій

З 12 по 15 березня в норвезькому Холменколлені відбудуться гонки 8-го етапу Кубка світу з біатлону.
Біатлонний стадіон в Холменколлені
Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.
Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко.
Побачити кубкове першість можна в прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA: Перший. Крім того, показ змагань доступний на платформі Суспільне | Біатлон. Також трансляції з Норвегії проведуть російський "Матч ТВ" і "Eurosport".
12 березня, четвер
16:30. Спринт. Жінки 7,5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
13 березня, п'ятниця
16:30. Спринт. Чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
14 березня, субота
14:45. Гонка переслідування. Чоловіки, 12.5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
16:45. Гонка переслідування. Жінки, 10 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"
15 березня, понеділок
14:15. Одиночна змішана естафета - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
16:15. Змішана естафета - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, на 7-му етапі наша збірна в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної драматично упустила медаль, зайнявши четверте місце.
Чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.
У мас-старті Семеренко вибила з траси росіянку.
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