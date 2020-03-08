Головна Новини
8 березня • оновлено в 23:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

8-й етап Кубка світу з біатлону: календар і розклад трансляцій

8-й етап Кубка світу з біатлону: календар і розклад трансляцій
Етап включатиме в себе чотири дисципліни - спринт, гонку переслідування, одиночну змішану естафету і класичну змішану естафету.
462 Читати матеріал російською

З 12 по 15 березня в норвезькому Холменколлені відбудуться гонки 8-го етапу Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Холменколлені

Біатлонний стадіон в Холменколлені

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко.

Побачити кубкове першість можна в прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA: Перший. Крім того, показ змагань доступний на платформі Суспільне | Біатлон. Також трансляції з Норвегії проведуть російський "Матч ТВ" і "Eurosport".

12 березня, четвер

16:30. Спринт. Жінки 7,5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

13 березня, п'ятниця

16:30. Спринт. Чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

14 березня, субота

14:45. Гонка переслідування. Чоловіки, 12.5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

16:45. Гонка переслідування. Жінки, 10 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ"

15 березня, понеділок

14:15. Одиночна змішана естафета - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

16:15. Змішана естафета - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 7-му етапі наша збірна в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної драматично упустила медаль, зайнявши четверте місце.

Чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.

У мас-старті Семеренко вибила з траси росіянку.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Норвегія Холменколлен
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Сассуоло
VS
Брушия
Гости не проиграют
2.104 Сделать ставку
Ростов
VS
ЦСКА
Ничья
3.28 Сделать ставку
Спартак
VS
Краснодар
Победа хозяев
2.65 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Торонто
Победа хозяев
2.865 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Детройт
Победа гостей
3.036 Сделать ставку
Свитолина
VS
Боузкова
Тотал больше 20,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Лестер
VS
Астон Вилла
Победа Лестера с форой (-1)
1.61 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Арминия
Победа Штутгарта
1.89 Сделать ставку
Зенит
VS
Уфа
Тотал меньше 2.5
1.82 Сделать ставку
Ланс
VS
Орлеан
Победа Ланса с форой (-1)
2.04 Сделать ставку