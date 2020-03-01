7-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій

З 5 по 8 березня в чеському місті Нове Мєсто пройдуть гонки 7-го етапу Кубка світу з біатлону.

Біатлонний стадіон в Нове Мєсто olympteka.ru

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко.

Побачити кубкове першість можна буде в прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA: Перший. Крім того, показ змагань доступний на платформі Суспільне | Біатлон. Також трансляції з Чехії проведуть російський "Матч ТВ", "Eurosport" і "Білорусь 5".

5 березня, четвер

18:35. Спринт. Жінки 7,5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

6 березня, п'ятниця

18:30. Спринт. Чоловіки 10 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

7 березня, субота

15:00. Естафета. Жінки 4x6 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

18:00. Естафета. Чоловіки. 4x7,5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

8 березня, недiля

12:45. Мас-старт. Жінки 12,5 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

14:45. Мас-старт. Чоловіки 15 км - "UA: Перший", "Eurosport 1", "Білорусь 5", "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-й етап КС знаходиться під питанням через коронавiрус. У чеському місті з симптомами нового захворювання госпіталізовано чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії.

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