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5-й етап Кубка світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

3.6тЧитати матеріал російською

Етап Кубка світу з біатлону в Рупольдингу (Німеччина) починається не по плану - через негоду чоловічий спринт (10 км) було потрібно перенести. Але перенесення відбулося всього на один день (з 16-го на 17-те січня), і тепер організатори проведуть відразу дві гонки (слідом за чоловічим спринтом - жіночий).

Для чоловічої збірної України старт в Рупольдінгу насамперед - шанс реабілітуватися за провал в естафеті попереднього етапу. Наша команда опустилася в рейтингу Кубка націй (на 10-те місце), і тепер постарається бути в перших десятках, щоб повернути колишні позиції.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гонки, яка розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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Чеські біатлоністи поставили на місце російського допінгіста

Україну в спринті представлять чотири біатлоністи - Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко. Після гонок в Оберхофі у Підручного були проблеми з плечем, але після діагностики в Мюнхені та невеликого лікування Дмитро вже вчора проводив тренування перед гонкою.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

5-й етап. Рупольдинг (Німеччина)

Спринт (10 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA:Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім того, етап в Рупольдінгу покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Дмитро ПідручнийАртем ПримаСергій СеменовАртем Тищенко
Місце
НімеччинаРупольдинг
Теги
Збірна України з біатлонуIBU
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Shipp Marcia
Shipp Marcia
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці I місяць тому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав... >>>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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Shipp Marcia
Shipp Marcia
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць тому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав... >>>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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