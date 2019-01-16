5-й етап Кубка світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

Етап Кубка світу з біатлону в Рупольдингу (Німеччина) починається не по плану - через негоду чоловічий спринт (10 км) було потрібно перенести. Але перенесення відбулося всього на один день (з 16-го на 17-те січня), і тепер організатори проведуть відразу дві гонки (слідом за чоловічим спринтом - жіночий).

Для чоловічої збірної України старт в Рупольдінгу насамперед - шанс реабілітуватися за провал в естафеті попереднього етапу. Наша команда опустилася в рейтингу Кубка націй (на 10-те місце), і тепер постарається бути в перших десятках, щоб повернути колишні позиції.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гонки, яка розпочнеться о 12:00 за київським часом.

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Україну в спринті представлять чотири біатлоністи - Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов і Артем Тищенко. Після гонок в Оберхофі у Підручного були проблеми з плечем, але після діагностики в Мюнхені та невеликого лікування Дмитро вже вчора проводив тренування перед гонкою.

Дмитро Підручний

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

5-й етап. Рупольдинг (Німеччина)

Спринт (10 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA:Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім того, етап в Рупольдінгу покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ" (час київський).

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