4-й етап Кубка світу з біатлону: дивитися онлайн-трансляцію жіночого пасьюта

Третій день чергового етапу Кубка світу з біатлону продовжується жіночим пасьютом (гонкою-переслідуванням, на 10 км). Гонка пройде в німецькому Оберхофі та почнеться о 13:45 за київським часом. Україна в пасьюті отримала два місця, так як за підсумками жіночого спринту тільки Віта Семеренко і Анастасія Меркушина увійшли в 60-ку.
OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію гонки, яка стартує о 13:45 за Києвом.
Віта Семеренко
Слідом за жіночим пасьютом в Оберхофі пройде і чоловічий, де Україна матиме вже три біатлоністи - Артема Приму, Дмитра Підручного та Сергія Семенова.
КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ
4-й етап. Оберхоф (Німеччина)
Пасьют (10 км). Жінки
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Гонка ще не почалася
ДЕ ДИВИТИСЬ
Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".
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