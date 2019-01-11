4-й етап Кубка світу з біатлону: дивитися онлайн-трансляцію жіночого пасьюта

Третій день чергового етапу Кубка світу з біатлону продовжується жіночим пасьютом (гонкою-переслідуванням, на 10 км). Гонка пройде в німецькому Оберхофі та почнеться о 13:45 за київським часом. Україна в пасьюті отримала два місця, так як за підсумками жіночого спринту тільки Віта Семеренко і Анастасія Меркушина увійшли в 60-ку.

OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію гонки, яка стартує о 13:45 за Києвом.

Віта Семеренко

Слідом за жіночим пасьютом в Оберхофі пройде і чоловічий, де Україна матиме вже три біатлоністи - Артема Приму, Дмитра Підручного та Сергія Семенова.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

4-й етап. Оберхоф (Німеччина)

Пасьют (10 км). Жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".

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