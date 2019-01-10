4-й етап Кубка світу з біатлону: дивитися онлайн-трансляцію чоловічого спринту

Черговий етап Кубка світу з біатлону продовжується чоловічим спринтом (10 км), який пройде на другий день циклу, 11 січня, в німецькому Оберхофі. Україну в цій гонці представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гонки, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

Українські біатлоністи вирушили до Німеччини в дещо розширеному складі. Через напружений графік (чоловікам доведеться бігти три гонки за три дні - спринт, гонку-переслідування і естафету) в збірній України як в чоловічому, так і в жіночому складі взяли ще по одному запасному біатлоністу.

Артем Прима

Днем раніше в Оберхофі пройшов жіночий спринт (7,5 км), в якому Віта Семеренко досить несподівано зайняла 6-е місце.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

4-й етап. Оберхоф (Німеччина)

Спринт (10 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".