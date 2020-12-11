3-й етап Кубка світу з біатлону: результати українців у чоловічому спринті

Українські біатлоністи не змогли поборотися за високі місця у спринтерській гонці на третьому етапі Кубка світу, який в ці дні проходить в австрійському Хохфільцені.

Наші спортсмени відзначилися промахами на вогневих рубежах і повільним ходом по трасі. Це не дозволило "жовто-синім" скласти конкуренцію суперникам.

Найкращим у складі нашої команди став Артем Прима, який подолав дистанцію у 10 кілометрів за 1 хвилину 34 секунди і посів підсумкове 30-е місце. А ось капітан збірної України Дмитро Підручний став лише 74-м.

Перемогу ж у гонці здобув Йоханнес Дале з Норвегії. Друге місце залишилося за французом Кантеном Фійоном Майє. "Бронзу" завоював Фаб'єн Клод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима показала найкращий результат у команді у спринтерській гонці у Хохфільцені.