З надією на червень: коли відновляться Ліга чемпіонів, НБА та інші топтурніри після пандемії коронавірусу

Пандемія коронавірусу змусила повністю "згорнутися" світовий спорт в очікуванні кращих часів. "На паузу" поставлені абсолютно всі міжнародні топтурніри.

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Незважаючи на підвищення захворюваності на COVID-19 в деяких регіонах, спортивні функціонери в усьому світу щодня обговорюють питання "коли можна відновити ігри?" Варіанти виникають найрізноманітніші – як з форматами, так і з самими датами.

OBOZREVATEL зібрав разом найсвіжішу інформацію про зупинку та відновлення найкращих світових спортивних подій: Ліга чемпіонів, НБА, НХЛ, Євроліга, Формула 1 та інші в нашому переліку.

Ліга чемпіонів

Топовий футбольний турнір в Європі тримався до останнього та був перерваний 13 березня на стадії 1/8 фіналу. У чвертьфінал встигли пройти "Аталанта" (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), "Атлетіко" (Іспанія) і ПСЖ (Франція). А ось пари "Ювентус" – "Ліон", "Ман Сіті" – "Реал" Мадрид, "Барселона" – "Наполі" і "Баварія" – "Челсі" зіграли тільки перший матч.

Коли можуть відновити. Спочатку в УЄФА була надія на відновлення в травні або на початку червня з фіналами наприкінці червня, але 1 квітня було ухвалено рішення знову перенести єврокубки, вже на невизначений термін. Хоча пізніше повідомлялося, що УЄФА розробляє план догравання єврокубків в серпні в стислі терміни, за 3 тижні.

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Ліга Європи

"Молодший брат" Ліги чемпіонів також був перерваний 13 березня, і також на стадії 1/8 фіналу. В ЛЄ всі учасники плей-оф встигли відіграти один матч 1/8-ї, зокрема й український "Шахтар" (з "Вольфсбургом" на виїзді – 2:1).

Коли можуть відновити. Також, як і Лігу чемпіонів, відновлення Ліги Європи перенесено на подальший невизначений термін.

Плей-оф Ліги націй

У березні мали відбутися останні плей-оф Ліги націй, в яких визначаться останні чотири учасники чемпіонату Європи (Євро-2020, який став Євро-2021). Зокрема й один із суперників збірної України в групі по Євро.

Коли можуть відновити. Всі матчі національних збірних офіційно перенесені УЄФА на червень, багато команд на сайті своїх федерацій вказує числа на початку місяця. Але плей-оф знову може зрушитися, якщо ситуація з коронавірусом не виправиться до початку літа.

Кубок Лібертадорес

Аналог Ліги чемпіонів в Південній Америці був зупинений услід за ЛЧ і ЛЄ. У Кубку Лібертадорес на момент зупинки було зіграно лише 2 тури групового етапу, оскільки турнір стартував лише в січні. Разом з КЛ паралельно поставлений на паузу і Копа Судамерикана (аналог Ліги Європи).

Коли можуть відновити. Спочатку пауза визначалася до 21 березня, але потім ситуація з епідемією погіршилася, тож відновлення КЛ і КС перенесли на 5 травня.

НБА

Баскетбольна топліга світу ще продовжувала грати, коли в Європі все вже згорталося. Але в підсумку НБА "натисли на гальма" 12 квітня після того, як центровий "Юта Джас" Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус. На момент зупинки в НБА тривала регулярна частина.

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Коли можуть відновити. Спочатку сезон призупинили на 30 днів (до 12 квітня), але вже зараз зрозуміло, що по закінченню цього терміну чемпіонат не відновиться. У роздумах про долю сезону як клуби, так і керівництво Ліги сходяться на думці за будь-яку ціну дограти сезон. Але НБА вже виступила із заявою, що не братиме рішень про відновлення матчів до початку травня.

Євроліга і Ліга чемпіонів (баскетбол)

Елітний європейський кубок – Євроліга, зупинений за 5 турів до кінця регулярної частини 12 березня екстреним рішенням ФІБА. У другому за силою європейському баскетбольному турнірі – Лізі чемпіонів, все зупинилося на стадії 1/4 фіналу. Дві пари ("Тенеріфе" (Іспанія) – "Остенде" (Бельгія) і "Діжон" (Франція) – "Нижній Новгород" (Росія)) не встигли дограти 1/8-у та визначити учасника чвертьфіналу.

Коли можуть відновити. Керівництво Євроліги має намір дограти сезон в штатному форматі, відновивши матчі як тільки буде можливо. У випадку ж з ЛЧ, досить рідкісному для міжнародних турнірів, можна говорити без "можуть". У ФІБА відразу визначили, що переможець турніру визначиться за підсумками Фіналу восьми, матчі якого відбудуться з 30 вересня по 4 жовтня.

НХЛ

Регулярний чемпіонат НХЛ також був зупинений 12 березня на невизначений термін. "Наша мета – знову грати, щойно це буде доречно і розумно, щоб ми змогли завершити сезон і вручити Кубок Стенлі переможцю", – сказав комісіонер ліги Гері Беттмен.

Коли можуть відновити. В середині березня з'явилося повідомлення про те, що НХЛ може поновитися 15 травня. Поки ж карантин для гравців діє мінімум до 30 квітня.

НХЛ

КХЛ

У відкритій Континентальній хокейній лізі вирішили не "тягнути вола за хвоста" щодо відновлення сезону і достроково завершили сезон. Турнір був обірваний на стадії 1/4 фіналу плей-оф, і вперше в історії в КХЛ не буде визначено переможця.

Новий сезон в КХЛ повинен стартувати у вересні 2020-го.

МЛБ

Головна бейсбольна ліга в США не застала самий спалах коронавірусу в Америці, оскільки її сезон проводиться за системою "весна-осінь" і повинен був початися 26 березня. Цьогоріч на вболівальників чекає ювілейний, 120 сезон МЛБ.

Коли можуть відновити. Намагаючись спрогнозувати розвиток ситуації з пандемією, в МЛБ спочатку відклали старт сезону на 2 тижні – до 10 квітня. Але пізніше відкриття сезону було відкладено на невизначений термін.

Формула-1

Сезон в Формулі-1 мав стартувати в березні, але цілком прогнозовано старт зірвався. Сезонний чемпіонат світу в 2020-му мав складатися з 22 етапів Гран-прі, але два з них (в Австралії, 13-15 березня, і в Монако, 21-24 травня) повністю скасовані. Ще шість найближчих Гран-прі (Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів, Іспанії та Азербайджану) перенесені на невизначений термін.

Коли можуть відновити. У нинішній ситуації Ф1 відкладає етап за етапом, відсуваючи й загальний старт сезону - на даний момент перші гонки повинні пройти на Гран-прі Франції (початок - 28 червня). Але й цей етап теж поки під питанням. Решта Гран-прі поки не зазнали змін календаря, а перенесені будуть вже поміщати в вільні можливі дати.