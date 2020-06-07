Берiнчик висловився про "безграмотну Україну": спортивні підсумки 6 червня

Берiнчик назвав безграмотними більшість населення України, а дружина Мауро Ікарді Ванда Нара виклала фото в яскравому купальнику.
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Крім того, австралійська автогонщиця пішла зі спорту заради кар'єри порнозірки, а Беринчик відмовився відповідати на запитання про уряд України, злякавшись помсти в "ЛНР". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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