Берiнчик висловився про "безграмотну Україну": спортивні підсумки 6 червня

Берiнчик назвав безграмотними більшість населення України, а дружина Мауро Ікарді Ванда Нара виклала фото в яскравому купальнику.

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Крім того, австралійська автогонщиця пішла зі спорту заради кар'єри порнозірки, а Беринчик відмовився відповідати на запитання про уряд України, злякавшись помсти в "ЛНР". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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