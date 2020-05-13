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13 травня • оновлено в 17:26
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Беленюк запропонував свою кандидатуру на бій Усика проти хейтерів

10.8т
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Український борець греко-римського стилю і депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив про готовність розсудити бій боксера Олександра Усика проти його критиків.

"Поки всі викликають на бій Олександра Усика, я вирішив запропонувати свою кандидатуру в якості судді цього протистояння. Чесність і неупередженість гарантую. P.S. Від гонорару відмовляюся, в нинішньому статусі згідно із законом не положено", – написав Беленюк у себе в Instagram.

Олександр Усик і Жан Беленюк

Олександр Усик і Жан Беленюк

XSPORT.ua

Нагадаємо, що раніше Усик опублікував ролик, в якому показав, як буде бити "диванних експертів", які його критикують. Побачивши це відео, український борець Богдан Грицай викликав боксера на бій без правил. Олександр від поєдинку в такому форматі відмовився і запропонував Грицаю зустрітися на боксерському рингу. Після цього борець знову відповів Усику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць АТО з Вінниці Андрій Грачов кинув виклик боксеру, пообіцявши розправитися з Олександром за три хвилини.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Богдан Грицай Жан Беленюк Олександр Усик
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Пузій Федір
Пузій Федір
Цікаво, як зараз до цих двох відбитих дурачків - усєк-ламачєнка будуть відноситись міжнародні промоутери?
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3
2
Петров Сергей
Петров Сергей
Пузій Федір, они прекрасно понимают, что происходит в стране у Усика и Ломаченко. Жаль, что мировой имидж Украины, который ребята годами нарабатывали, подло разрушен прон@цисткими иди@тами.
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2
1
Спорт

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