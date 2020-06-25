Беленюк назвав Усика та Ломаченка гордістю України й дав пораду боксерам

Український борець греко-римського стилю і депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк назвав Олександра Усика і Василя Ломаченка гордістю України і порадив їм сконцентруватися на спорті.

Він також згадав борця Богдана Грицая, який викликав Усика на бій без правил.

"Я не хочу нічого говорити з приводу Богдана Грицая, я з ним близько не знайомий. Що стосується Усика, то я б на його місці сконцентрувався на заняттях спортом. А політика – це вже після того, як він буде себе бачити поза спортом. Ломаченко й Усик – гордість країни. Вони до недавніх пір об'єднували абсолютно всю Україну – від заходу до сходу. Тому логічніше було б їм сконцентруватися на спорті ", – заявив Беленюк в інтерв'ю на YouTube-каналі "Смотрящие Полуєв Степанець".

Він зазначив, що Усику та Ломаченку не обов'язково було зніматися в російському православному фільмі, оскільки вони могли висловити свою думку, записавши його на камеру.

"Що стосується їхньої участі в православному фільмі, то можна було просто на камеру сказати те, що ти думаєш. У цьому фільмі крім Усика і Ломаченка, які є світовими зірками, з боку Росії були бійці, яких я взагалі вперше побачив. У них є теж відомі боксери – наприклад, Сергій Ковальов... Це як одне з питань по представництву в фільмі", – підсумував борець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беленюк заявляв, що кожен спортсмен повинен думати, перед тим, як щось говорити, натякнувши на Олександра Усика.