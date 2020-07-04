Батько Хабіба помер від коронавiрусу: підсумки спорту 3 липня
Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату Хабіба Нурмагомедова помер від коронавiрусу, а Усик може покинути українську промоутерську компанію.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 3 липня.
Крім того, футбольний агент заявив, що "Динамо" – це банда розгодованих мажорів і "Ліверпуль" розгромно програв "Манчестер Сіті" в першому матчі після чемпіонства.
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