Батько Хабіба помер від коронавiрусу: підсумки спорту 3 липня

Батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату Хабіба Нурмагомедова помер від коронавiрусу, а Усик може покинути українську промоутерську компанію.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 3 липня.

Крім того, футбольний агент заявив, що "Динамо" – це банда розгодованих мажорів і "Ліверпуль" розгромно програв "Манчестер Сіті" в першому матчі після чемпіонства.

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