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29 січня • оновлено в 15:59
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З'явилося відео розслідування з місця аварії вертольота Браянта

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Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео з вивченням місця аварії вертольота, в якому знаходився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт.

На офіційному YouTube-каналі державної установи з'явилася зйомка з місця подій. На ній видно, як слідчі за допомогою дрона оглядають місцевість з висоти та документують побачене.

Слідчі з Національної ради з безпеки на транспорті на місці катастрофи вертольота Браянта

Слідчі з Національної ради з безпеки на транспорті на місці катастрофи вертольота Браянта

Відзначимо, що з місця катастрофи вже витягують тіла усіх дев'яти жертв. Уламки вертольота Кобі Браянта також були направлені на експертизу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Кобі Браянт
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