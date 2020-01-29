З'явилося відео розслідування з місця аварії вертольота Браянта

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео з вивченням місця аварії вертольота, в якому знаходився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт.
На офіційному YouTube-каналі державної установи з'явилася зйомка з місця подій. На ній видно, як слідчі за допомогою дрона оглядають місцевість з висоти та документують побачене.
Слідчі з Національної ради з безпеки на транспорті на місці катастрофи вертольота Браянта
Відзначимо, що з місця катастрофи вже витягують тіла усіх дев'яти жертв. Уламки вертольота Кобі Браянта також були направлені на експертизу.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео та фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Крім того, стало відомо про подвиг пілота, який зумів відвести апарат від міста.
Пізніше було опубліковано відео вертольота Кобі Браянта за півгодини до катастрофи.
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