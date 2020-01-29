З'явилося відео розслідування з місця аварії вертольота Браянта

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео з вивченням місця аварії вертольота, в якому знаходився легендарний баскетболіст "Лейкерс" Кобі Браянт.

На офіційному YouTube-каналі державної установи з'явилася зйомка з місця подій. На ній видно, як слідчі за допомогою дрона оглядають місцевість з висоти та документують побачене.

Слідчі з Національної ради з безпеки на транспорті на місці катастрофи вертольота Браянта

Відзначимо, що з місця катастрофи вже витягують тіла усіх дев'яти жертв. Уламки вертольота Кобі Браянта також були направлені на експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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