З'явилося відео неймовірної розв'язки у фіналі Кубку України з баскетболу

Южненський "Хімік" кидком на останній секунді здобув перемогу над "Дніпром" у Кубку України з баскетболу, другий раз в історії завоювавши престижний трофей.

Матч на рідному паркеті ФСК "Олімп" завершився з рахунком 78:77.

У четвертій чверті дніпряни двома влучними кидками з-за дуги від Тимофієнка і Террела збільшили розрив до 10 балів, але господарі в черговий раз змогли зробити камбек. За 31 секунду до фінальної сирени рахунок був 75:75, коли Террелл точно влучив два штрафних. У "Хіміка" було 13 секунд, і Марченко з сиреною приніс своїй команді титул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі команда Журавльова, хоча і не без нервів, але досить впевнено виграла свій півфінальний матч у "Одеси". "Хімік" провів неймовірно напружену і виснажливу битву з овертаймом проти "Київ-Баскета".