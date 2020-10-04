З'явилося відео неймовірної розв'язки у фіналі Кубку України з баскетболу

Максим Іншаков Баскетбол 18:09, 4.10.2020

Южненський "Хімік" кидком на останній секунді здобув перемогу над "Дніпром" у Кубку України з баскетболу, другий раз в історії завоювавши престижний трофей.

Матч на рідному паркеті ФСК "Олімп" завершився з рахунком 78:77.

У четвертій чверті дніпряни двома влучними кидками з-за дуги від Тимофієнка і Террела збільшили розрив до 10 балів, але господарі в черговий раз змогли зробити камбек. За 31 секунду до фінальної сирени рахунок був 75:75, коли Террелл точно влучив два штрафних. У "Хіміка" було 13 секунд, і Марченко з сиреною приніс своїй команді титул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі команда Журавльова, хоча і не без нервів, але досить впевнено виграла свій півфінальний матч у "Одеси". "Хімік" провів неймовірно напружену і виснажливу битву з овертаймом проти "Київ-Баскета".

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