З'явилися нові моторошні фото з місця загибелі Кобі Браянта: спортивні підсумки 28 січня

Американські ЗМІ опублікували нові страшні фото з місця загибелі Кобі Браянта, а відомий український боксер Віктор Вихрист змінив прізвище, перейшовши у професіонали.

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Крім того, з'явився "смертельний" договір Кобі Браянта з дружиною. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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