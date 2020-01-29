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29 січня • оновлено в 09:51
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З'явилися нові моторошні фото з місця загибелі Кобі Браянта: спортивні підсумки 28 січня

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Американські ЗМІ опублікували нові страшні фото з місця загибелі Кобі Браянта, а відомий український боксер Віктор Вихрист змінив прізвище, перейшовши у професіонали.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 28 січня.

Крім того, з'явився "смертельний" договір Кобі Браянта з дружиною. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Загибель Кобі Браянта
Особи
Дерек Чісора Олександр Усик Віктор Вихрист Кобі Браянт
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