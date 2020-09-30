Знамениту білоруську баскетболістку кинули до в'язниці за критику режиму Лукашенка

Михайло Морозов Баскетбол 17:14, 30.09.2020 Оновлено: 17:14, 30.09.2020

Знамениту білоруську баскетболістку Олену Левченко засудили на 15 діб за критику режиму незаконно обраного президента країни Олександр Лукашенко.

Як повідомляє видання sport.tut.by, спортсменку затримали в мінському аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію та відвезли в центр ізоляції правопорушників на Окрестіна. Суд у її справі пройде в середу, 30 вересня. Пізніше в Telegram-каналі "Наша Нива" з'явилася інформація про вирок, який був винесений баскетболістці.

Олену Левченко кинули до в'язниці на 15 діб
Telegram-канал "Наша Нива"

Левченко неодноразово висловлювалася проти насильства силовиків у країні та виступала за повторне проведення президентських виборів, підписавшись під листом білоруських спортсменів з вимогою до влади.

Вона є фіналісткою жіночої НБА, бронзовою призеркою чемпіонату Європи з баскетболу в 2007 році та найкращою центровою чемпіонату світу в 2010-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з легкої атлетики з Білорусі Марина Арзамасова злякалася наслідків і передумала йти проти Лукашенка.

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