Знамениту білоруську баскетболістку кинули до в'язниці за критику режиму Лукашенка
Знамениту білоруську баскетболістку Олену Левченко засудили на 15 діб за критику режиму незаконно обраного президента країни Олександр Лукашенко.
Як повідомляє видання sport.tut.by, спортсменку затримали в мінському аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію та відвезли в центр ізоляції правопорушників на Окрестіна. Суд у її справі пройде в середу, 30 вересня. Пізніше в Telegram-каналі "Наша Нива" з'явилася інформація про вирок, який був винесений баскетболістці.
Левченко неодноразово висловлювалася проти насильства силовиків у країні та виступала за повторне проведення президентських виборів, підписавшись під листом білоруських спортсменів з вимогою до влади.
Вона є фіналісткою жіночої НБА, бронзовою призеркою чемпіонату Європи з баскетболу в 2007 році та найкращою центровою чемпіонату світу в 2010-му.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з легкої атлетики з Білорусі Марина Арзамасова злякалася наслідків і передумала йти проти Лукашенка.