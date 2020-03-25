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25 березня • оновлено в 13:02
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Баскетболіст, який створив історію, зізнався, що захворів на коронавірус

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Ексгравець НБА, який першим в історії ліги зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації, Джейсон Коллінз заявив, що здав позитивний тест на коронавірус.

41-річний баскетболіст вважає, що заразився на заході ЛГБТ-спільноти, який відбувся 4 березня в Нью-Йорку. Він розповів, що 11 березня він відчув "жахливий головний біль", після чого з'явилися й інші симптоми хвороби.

Джейсон Коллінз (ліворуч) вітає уболівальників

Джейсон Коллінз (ліворуч) вітає уболівальників

"Через кілька днів у мене почався жар і кашель. Я сходив у лікарню, де здав тест і поспілкувався з медиками, поскаржившись на здавленість в районі грудної клітки. Зараз я відпочиваю вдома, але в найближчі дні знову збираюся до лікаря", – цитує слова Коллінза інформагентство TMZ.

Варто відзначити, що він провів 13 сезонів у НБА, виступаючи за "Нью-Джерсі Нетс", "Мемфіс Гріззліс", "Атланту Хокс", "Міннесоту Тімбервулвз", "Бостон Селтікс" і "Вашингтон Візардс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із найкращих діючих гравців НБА, який виступає за "Бруклін Нетс", Кевін Дюрант здав позитивний тест на коронавірус.

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Теми
Коронавірус НБА
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