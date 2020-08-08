Знаменитий баскетболіст-гігант, який перехворів на коронавірус, помер на тренуванні в 27 років

Максим Іншаков Баскетбол 12:11, 8.08.2020 Оновлено: 12:46, 8.08.2020

Знаменитий нігерійський центровий сербського клубу "Црвена звезда" Майкл Оджо помер на тренуванні у віці 27 років.

Кілька місяців тому Оджо перехворів на коронавірус. 7 серпня баскетболіст вийшов на індивідуальне заняття на базі "Партизана". Здійснюючи пробіжку, він переніс серцевий напад. Гравця був терміново доставлено в реанімацію місцевої лікарні, але врятувати його не вдалося.

Майкл Оджо

Баскетболіст із ростом у 216 см, вагою 140 кг, і з 56-м розміром ноги був одним із найвищих і важких гравців, які будь-коли грали в Сербії і Європі. Уперше в баскетбол почав грати тільки в 17 років. Починав свою кар'єру в команді одного з коледжів у штаті Флорида. За "Црвену Звезду" виступав із 2018 року.

Безліч європейських і американських баскетбольних функціонерів висловили своє співчуття через смерть популярного спортсмена.

Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter
Реакція на смерть Оджо в інтернеті
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відомий український данкер і баскетболіст Вищої ліги Сергій М'ясоєдов помер на 27-му році життя.

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Спорт Баскетбол

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