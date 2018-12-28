''Знакова перемога'': Мурзін підбив підсумки 2018 року

Головний тренер національної збірної України Євген Мурзін в ексклюзивному інтерв’ю Федерації баскетболу України підбив підсумки 2018 року. Керманич головної чоловічої команди країни детально оцінив виступи збірної у відборі на ЧС-2019, поділився враженнями від першої частини сезону Суперліги Парі-Матч та, звичайно, назвав головну мету на наступний рік.

Про виступи збірної України у 2018 році

"Важке питання для мене. Я б охарактеризував цей рік, як рік нестабільних виступів збірної України. Були і хороші матчі, а були і такі, за які соромно. Після успішного виступу у лютому, коли ми виграли дві гри, можна назвати провалом виступ збірної в червні. Те ж саме можна сказати і про вересень: після перемоги над Іспанією поразка в матчі з Чорногорією завдала сильного удару".

Про перемогу над Іспанією

"Це знакова перемога, а приїзд Михайлюка та Леня - це великий плюс роботи Федерації та особисто президента, адже безпосередньо він вів перемовини і зумів домовитись про приїзд цих гравців.

Мабуть, за весь час моєї роботи зі збірною це був найсильніший склад і перемога над Іспанією принесла і впевненість, і радість, і надію. Але для мене найбільш пам’ятним матчем був поєдинок проти збірної Ізраїлю на чемпіонаті Європи, після перемоги в якому Україна потрапила до числа 16 найкращих команд Європи. Тож, якщо говорити про значимість, то я б виділив цю перемогу".

Про підсилення збірної гравцями НБА

"Приїзд таких зірок, як Лень та Михайлюк до збірної - це перший крок, і я сподіваюсь, що це надасть позитивний імпульс. Найголовніше було зрушити ситуацію з мертвого місця. Зізнаюся, що я не вірив, що таке можливо і був приємно здивований. Для мене була велика честь попрацювати з такими гравцями, а та атмосфера, яка була на тренуваннях - її важко передати. Не треба було нікого змушувати, адже у всіх була велика мотивація грати проти та разом з цими хлопцями, це якщо говорити про тренувальний процес.

Я був трохи схвильований, думав про те, як вони будуть на все реагувати. Але вони професіонали з великої літери, гідні того, щоб виступати в НБА. З ними дуже приємно було спілкуватись, адже у них не було ніякої зірковості - в цілому я був приємно здивований їх професіоналізмом. Це величезний крок вперед і тепер у нас є шлях, яким можна йти і далі. Це хороша ознака".

Про найнеприємнішу поразку року

"Ключовою стала поразка від Чорногорії. Після історичної перемоги над Іспанією ми видали зовсім іншу гру проти чорногорців - це були два різних матчі за короткий відрізок часу. Особисто для мене це був найсильніший удар. Навіть не по самолюбству... Взагалі не розумію, як ми могли програти таку гру".

Про новачків збірної України

"Кістяк збірної залишився, але з’явилися нові гравці і останні два матчі ми грали десятьма гравцями, чотири з яких були дебютантами. Ці хлопці грали за молодіжні збірні, але у складі національної ніколи до цього не виступали. Так, були деякі побоювання з приводу того, як вони зможуть себе показати. Але, можу сказати з впевненістю, що вони безболісно пройшли цей період, атмосфера в колективі була чудовою. Їх прийняли до колективу, а вони, в свою чергу, довели, що не дарма знаходяться у складі збірної і допомогли перемогти діючих чемпіонів Європи. Так, можливо словенці грали не найсильнішим складом, але у нас також ростер був не найсильніший. З Іспанією вони також добре проявили себе, у них горіли очі, їх не треба було зайвий раз мотивувати. Вони були повністю сконцентровані на поставлених задачах і виконували те, чого від них вимагав тренер. Тож с позитивом та оптимізмом дивлюсь на прихід цих хлопців до збірної, адже вибір тоді у нас був непростий.

Думаю, що з цими баскетболістами можна говорити про перспективу - вони стануть гравцями основного складу збірної. Санон для свого віку проявив себе дуже непогано, особливо у захисті. Мені сподобалось, як він читав ситуацію, як він працював, сподобалось його відношення до справи. Близнюк - різноплановий гравець, з яким також можна думати про майбутнє збірної України. Зі свого боку я пов’язую з ним майбутнє команди. Також можна сказати, про те що прогресують та демонструють стабільність протягом сезону Мироненко та Павлов. Не вдалося нам подивитися на Белікова, але все це ще попереду. Також Герун добре вписався до складу за відсутності Пустового. З цими гравцями можна поєднувати майбутнє команди".

Про Пуха Джетера та натуралізацію

"Чи зіграв Джетер останній матч за збірну України? Я ніколи не говорю "ніколи", тому що це життя, це баскетбол, ситуація постійно змінюється. Пух Джетер - професіонал з великої літери та чудова людина, з якою дуже приємно працювати. Буде грати він, чи не буде - це вже не моє рішення.

Так, я хотів, щоб він був, адже він авторитет для хлопців та людина, від якої йде позитивна енергія, як в роботі, так і в спілкуванні. Час покаже. Але зміни якісь, мабуть, у цій ситуації будуть, адже він, усе ж таки, віковий гравець.

Щодо позиції, на яку можна було б натуралізувати гравця, то, якщо розглядати наш склад і з Михайлюком, і з Ленєм та з усіма іншими нашими гравцями, то усе ж таки, на сьогодняшній день найбільш проблемна позиція - це позиція першого номера".

Про роботу в "Київ-Баскеті"

"Це робота, улюблена робота, якої я ніколи не боявся, тому для мене це не є додатковим навантаженням, адже я займаюся улюбленою справою. У мене є можливість поексперементувати, спробувати різні варіанти захисту та нападу, що допомагає мені зрозуміти якісь свої помилки. В клубі ціна питання не така висока, як в національній збірній, тому в першу чергу це робота, а робота це завжди плюс для мене".

Про першу частину сезону Суперліги Парі-Матч 2018/2019

"Сезон проходить напружено. Важко передбачити якийсь результат і, мабуть, 90% матчів закінчуються з різницею менше ніж 7 очок. Мене це радує, адже в таких іграх виховується характер. Може хотілося б, щоб було більше ніж вісім команд, адже кожна команда проводить по чотири гри з кожною, плюс кубкові матчі, і притираються одна до одної. Але я задоволений сезоном, адже він тримає всіх у напрузі, усі команди борються за перемоги, немає прохідних матчів. Я вважаю, що цей сезон вже більш успішний, ніж минулий".

Про цілі на 2019 рік

"Мета одна і іншої не може бути - вихід на чемпіонат світу. Нам треба вигравати два матчі -вдома проти Чорногорії та на виїзді - проти Словенії. Це дає нам шанс поборотися за перепустку на світову першість. Цим живу і про це мрію, як і всі гравці.

З нетерпінням чекаю на лютий і, в першу чергу, бажаю здоров’я гравцям, адже ви бачили, яку неприємну травму за 40 секунд до кінця матчу зі Словенією отримав Олександр Кобець. Бажаю йому вдалої операції та відновлення та успіху в G-Лізі. Звичайно, жаль, що так буває, але це баскетбол, контактна гра.

Бажаю хорошого продовження сезону всім гравцям, щоб вони були на провідних ролях у своїх командах. Не секрет, що деякі наші баскетболісти, виступаючи за кордоном, не мають першорядної ролі в своїх командах, тому хотілося б, щоб вони отримували ігровий час і постійно прогресували".