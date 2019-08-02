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Змусили Роналду: "Реал" пішов на відчайдушний крок заради українця Михайлюка

2.3т Читати матеріал російською

Мадридський "Реал" був неймовірно зацікавлений у послугах атакуючого захисника збірної України з баскетболу Святослава Михайлюка.

Вихованцю "Черкаських Мавп" було зроблено пропозицію про перехід. У 17-річному віці його запросили відвідати столицю Іспанії, де наш співвітчизник зустрівся з Кріштіану Роналду.

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"Я вже знав, що їхатиму до Америки. Поговорили з батьками і вирішили з'їздити подивитися, що вони можуть запропонувати. Але я у глибині душі вже знав, що їхатиму до Америки, просто не знав, до якого саме університету. Від "Реала" була пропозиція серйозного рівня. Вони мені провели екскурсію. Показали не тільки баскетбольну частину, а й футбол. Я сфотографувався з Кріштіану Роналду, бачив усіх футболістів", – розповів Михайлюк у інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Це все було заплановано. Ми прийшли і раптом "несподівано" з'явився Кріштіану Роналду, сказав "привіт" російською мовою. Було видно, що він знає, з ким вітається, – додав тренер "Мавп" Максим Міхельсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк зворушливо подякував "Черкаським Мавпам" за прорив у кар'єрі. Вихованець школи черкащан, яку заснував Михайло Бродський, також розповів про завдання на сезон в НБА.

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Особи
Святослав Михайлюк Кріштіану Роналду
Тег
Реал Мадрид
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