Зміна лідера: результати Суперліги Парі-Матч 25 жовтня

"Запоріжжя" здобуло перемогу у виїзному матчі проти южненського "Хіміка" з рахунком 87:95. Таким чином підопічні Валерія Плеханова очолили турнірну таблицю Суперліги Парі-Матч.

З перших хвилин гості заволоділи перевагою, шокувавши бронзового призера чемпіонату України в минулому сезоні. У "Хіміка" не виходило нічого. Южненські баскетболісти часто помилялися в простих моментах і відпустили від себе суперника на 13 очок.

Після перерви господарям вдалося вирівняти гру, але перевага "Запоріжжя" була занадто великою, щоб повернути інтригу в протистояння. Гості повністю контролювали події на паркеті і до великої перерви зберегли перевагу в 9 очок.

У третій чверті "Хіміку" вдалося зібратися і відчути свою гру. Южненські баскетболісти зуміли скоротити відставання однієї далекої атаки. Але ближче запорожці суперника до себе не підпускали. У підсумку перед заключною десятихвилинкою гості вели в рахунку, випереджаючи опонента на 4 бали.

Але вже на старті "Запоріжжя" знайшло в собі сили знову відірватися від суперника. І незважаючи на нервову кінцівку протистояння підопічним Валерія Плеханова вдалося утримати зароблену на старті перевагу.

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"Хімік" - БК "Запоріжжя" 87:95 (19:32, 18:14, 21:16 29:33)

"Хімік": Рябчук (10+3 перехоплення), Едвін (7+5 втрат), Войналович (3), Антипов (2+4 підбирання), Павлов (21+4 підбирання) - старт; Мальчевський (10+4 передачі), Ковальов, Сидоров (10+8 передач), Джонс (23+4 підбирання).

"Запоріжжя": Холтон (10+6 передач), Кондраков (8), Мироненко (17), Буц (7), Хілл (16+7 підбирань) - старт; Овдеєнко (1), Теряник, Тарасенко, Анісімов, Трент (30+4 підбирання +5 передач +6 перехоплень +6 втрат).

У південному дербі сильнішою виявилася команда з Одеси. Підопічні Олега Юшкіна обіграли "Миколаїв" з рахунком 71:62.

Перша чверть видалася дуже динамічною. Два непоступливих суперника по черзі приміряли на себе роль лідера і наздоганяє і в підсумку господарі лише на одне очко випередили суперника.

У другій десятихвилинці "Одеса" зуміла наростити свою перевагу, але перед самою великою перервою підпустила суперника на 8 очок.

Далі одесити продовжували відриватися від суперника. "Миколаїв" намагався нав'язати боротьбу господарям, проте підопічні Олега Юшкіна повністю контролювали гру і не дозволили амбітним "корабелам" скоротити відставання. У підсумку перед заключною чвертю одесити випереджали суперника на 16 очок.

У кінцівці зустрічі "Миколаєву" не вдалося повернути інтригу. Одесити рівно довели зустріч до фінальної сирени, повністю контролюючи що відбувається на паркеті.

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БК "Одеса" - МБК "Миколаїв" 71:62 (15:14, 23:12 20:16, 13:20)

"Одеса": Вітолса (7 + 8 передач), Прокопенко (16), Бєліков (13 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Хелманіс (8), Тищенко (2 + 6 підборів) - старт; Новиков, Щепкін (10), Р.Крівіч (3), Ткачук (2), Шеляковс (4 + 5 підбирань), Пустозвонов (6).

"Миколаїв": Зотов (8 + 8 підборів + 6 передач), Мусієнко, Онуфрієв (7), Жуковський (5), Анікієнко (10) - старт; Тонченко (3), Бобров, Хохоник, Попов (16 + 6 підбирань + 4 передачі), Приймак (4), Адедіран (9 + 6 підбирань).

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