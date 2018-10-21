Зміна лідера і сенсація від "Дніпра": результати Суперліги Парі-Матч

Баскетбольний клуб "Запоріжжя" розгромив харківський "Політехнік" і вийшов на перше місце в чемпіонаті України в Суперлізі Парі-Матч. Поєдинок на паркеті Палацу спорту "Юність" завершився з рахунком 104: 77. У другому матчі ігрового дня "Дніпро" вперше за 4 роки програв МБК "Миколаєву" - 72:78.

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

У Запоріжжі рівна боротьба між командам йшла лише до 2-ї хвилини, коли трюльник Кондракова і Мироненко дозволили господарям піти у відрив. Час, що залишився підопічні Валерія Плеханова лише нарощували перевагу.

Ближче до великої перерви "політехи" змогли скоротити відставання до 10 пунктів, але в третій чверті гра повернулася до свого звичного малюнку. У четвертій чверті перевага "Запоріжжя" становила вже 30 балів.

БК "Запоріжжя" - "Політехнік" - 104: 77 (31:14, 19:24, 31:23, 23:16) Запоріжжя: Холтон (8 + 7 передач + 3 перехоплення), Кондраков (18 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), К. Хілл (14 + 6 підбирань), Мироненко (9), Буц (4) - старт; Овдеєнко (9), Теряник (2), Вадим Биков (3), Тарасенко (10 + 5 підбирань), В. Анісімов (6), Трент (21 + 5 підбирань + 5 перехоплень) Політехнік: Джавен Девіс (18 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення - 7 втрат), Козлов (21 + 6 передач), Натесан (2), Рочняк (7 + 4 передачі), Вуйович (4 + 5 підборів) - старт ; Кузнєцов (4 - 4 втрати), Чугунов (3), Савченко (8 + 4 передачі), Колотилов (2), Спасіч (2), Джейсон Картер (6 + 2 блок-шоти)

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

Запоріжжя - Політехнік ФБУ

У Миколаєві підопічні Віталія Чернія з перших хвилин захопили ініціативу і нарощували її всю першу половину. Після перерви, здавалося, "Дніпро" переломив хід зустрічі. Швидкі прориви і точні кидки Мішули і Тимофієнко дозволили гостям до середини третьої чверті лідирувати +6.

Але четверта чверть показала справжню силу команд. Потужна гра під кільцем Аникиенко разом з точним кидками Жуковського і Онуфрієва привели до ривка 14-4, який і став фатальним для гостей.

"Миколаїв" - "Дніпро" - 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14)

МБК "Миколаїв": Жуковський - 21, Онуфрієв - 14, Попов - 13.

"Дніпро": Тимофієнко - 16, Закурдаев - 15, Кожем'якін - 10.

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

МБК Миколаїв - Дніпро ФБУ

Національна баскетбольна першість в Суперлізі Парі-Матч продовжиться 24 жовтня матчем "Політехнік" - "Київ-Баскет".

Нагадаємо, що раніше Україна увійшла в топ-4 Юнацької Олімпіади в баскетболі 3х3, випередивши Росію.