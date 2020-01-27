ЗМІ з'ясували ймовірну причину авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Браянт

Найімовірнішою причиною авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, стали важкі погодні умови.
Зокрема, за даними авторитетного видання Los Angeles Times, гелікоптер, в якому, крім самого Браянта та його 13-річної дочки Джанни, перебували ще семеро людей, потрапив у зону густого туману.
У США прощаються з Кобі Браянтом
Дэлхий даяар сагсанбөмбөгийн спортыг сонирхогч, дэмжигч хүмүүс уйлж байна. Түүний ачаар олон хүн мөрөөдөлтэй, зорилготой, бууж өгөхийг мэддэггүй болсон. Дуртай спортынхоо төлөө эцсээ хүртэл явсаар охиныхоо хамт бурхны оронд очжээ.– Батхүүгійн ГАНХӨЛӨГ (@ tolin555) January 27, 2020
RIP: Kobe Bryant / 1978-2020 / pic.twitter.com/davUIEWQeY
Місце загибелі Кобі Браянта
Did the weather play a part in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and 8 others? Here's what we know. https://t.co/cp7QEf3O51– Los Angeles Times (@latimes) January 27, 2020
"Погодна ситуація не відповідала мінімальним стандартам для польотів. Туман був такий, що наші вертольоти не літали", – прокоментував трагедію представник департаменту поліції Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.
Американські журналісти також з'ясували, що під час падіння гелікоптер летів на дуже високій швидкості – близько 260 кілометрів на годину. На його борту було майже 400 кілограмів палива, що спровокувало велику пожежу.
Місце загибелі Кобі Браянта
Місце загибелі Кобі Браянта
Як повідомляв OBOZREVATEL, гелікоптер Кобі Браянта зазнав аварії напередодні в Каліфорнії. У катастрофі загинули всі, хто був на борту.
Пізніше було опубліковано відео падіння повітряного судна. На кадрах видно, що вертоліт впав із великою швидкістю, а потім вибухнув.
Kobe Bryant– Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020
Gianna Bryant
John Altobelli- Father of Alyssa
Keri Altobelli- Mom of Alyssa
Alyssa Altobelli- Mamba Teammate
Christina Mauser- Coach
Sarah Chester- Mom of Payton
Payton Chester- Mamba Teammate
Ara Zobayan- Pilot
(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh
ЗМІ також опублікували список загиблих у катастрофі. Крім того, стало відомо, що перед падінням гелікоптер кружляв у повітрі близько 15 хвилин, нарізавши в цілому 10 кіл.
Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає перший рядок в історії "Лейкерс" за результативністю.
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".