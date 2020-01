ЗМІ з'ясували ймовірну причину авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Браянт

Найімовірнішою причиною авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, стали важкі погодні умови.

Зокрема, за даними авторитетного видання Los Angeles Times, гелікоптер, в якому, крім самого Браянта та його 13-річної дочки Джанни, перебували ще семеро людей, потрапив у зону густого туману.

Did the weather play a part in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and 8 others? Here's what we know. https://t.co/cp7QEf3O51