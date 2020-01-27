ЗМІ з'ясували ймовірну причину авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Браянт

Найімовірнішою причиною авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, стали важкі погодні умови.

Зокрема, за даними авторитетного видання Los Angeles Times, гелікоптер, в якому, крім самого Браянта та його 13-річної дочки Джанни, перебували ще семеро людей, потрапив у зону густого туману.

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Дэлхий даяар сагсанбөмбөгийн спортыг сонирхогч, дэмжигч хүмүүс уйлж байна. Түүний ачаар олон хүн мөрөөдөлтэй, зорилготой, бууж өгөхийг мэддэггүй болсон. Дуртай спортынхоо төлөө эцсээ хүртэл явсаар охиныхоо хамт бурхны оронд очжээ.



RIP: Kobe Bryant / 1978-2020 / pic.twitter.com/davUIEWQeY – Батхүүгійн ГАНХӨЛӨГ (@ tolin555) January 27, 2020

Місце загибелі Кобі Браянта

Did the weather play a part in the helicopter crash that killed Kobe Bryant and 8 others? Here's what we know. https://t.co/cp7QEf3O51 – Los Angeles Times (@latimes) January 27, 2020

"Погодна ситуація не відповідала мінімальним стандартам для польотів. Туман був такий, що наші вертольоти не літали", – прокоментував трагедію представник департаменту поліції Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Американські журналісти також з'ясували, що під час падіння гелікоптер летів на дуже високій швидкості – близько 260 кілометрів на годину. На його борту було майже 400 кілограмів палива, що спровокувало велику пожежу.

Місце загибелі Кобі Браянта

Місце загибелі Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL, гелікоптер Кобі Браянта зазнав аварії напередодні в Каліфорнії. У катастрофі загинули всі, хто був на борту.

Пізніше було опубліковано відео падіння повітряного судна. На кадрах видно, що вертоліт впав із великою швидкістю, а потім вибухнув.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh – Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020

ЗМІ також опублікували список загиблих у катастрофі. Крім того, стало відомо, що перед падінням гелікоптер кружляв у повітрі близько 15 хвилин, нарізавши в цілому 10 кіл.

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає перший рядок в історії "Лейкерс" за результативністю.

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