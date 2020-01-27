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27 січня • оновлено в 10:41
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ЗМІ з'ясували ймовірну причину авіакатастрофи, в якій загинув Кобі Браянт

2.3т
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Найімовірнішою причиною авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, стали важкі погодні умови.

Зокрема, за даними авторитетного видання Los Angeles Times, гелікоптер, в якому, крім самого Браянта та його 13-річної дочки Джанни, перебували ще семеро людей, потрапив у зону густого туману.

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У США прощаються з Кобі Браянтом

Місце загибелі Кобі Браянта

Місце загибелі Кобі Браянта

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З'явилися перші відео й фото з місця загибелі Кобі Браянта

"Погодна ситуація не відповідала мінімальним стандартам для польотів. Туман був такий, що наші вертольоти не літали", – прокоментував трагедію представник департаменту поліції Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Американські журналісти також з'ясували, що під час падіння гелікоптер летів на дуже високій швидкості – близько 260 кілометрів на годину. На його борту було майже 400 кілограмів палива, що спровокувало велику пожежу.

Місце загибелі Кобі Браянта

Місце загибелі Кобі Браянта

Місце загибелі Кобі Браянта

Місце загибелі Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL, гелікоптер Кобі Браянта зазнав аварії напередодні в Каліфорнії. У катастрофі загинули всі, хто був на борту.

Пізніше було опубліковано відео падіння повітряного судна. На кадрах видно, що вертоліт впав із великою швидкістю, а потім вибухнув.

ЗМІ також опублікували список загиблих у катастрофі. Крім того, стало відомо, що перед падінням гелікоптер кружляв у повітрі близько 15 хвилин, нарізавши в цілому 10 кіл.

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає перший рядок в історії "Лейкерс" за результативністю.

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Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
Місце
США Лос Анджелес
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