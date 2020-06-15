Лідер "Детройт Пістонс", за яких виступає українець Святослав Михайлюк, Блейк Гріффін похвалив нашого баскетболіста і відзначив його старання.

"Я думаю, що Святослав – один з тих хлопців, які повністю зосереджені на баскетболі. Він витрачає велику кількість часу на тренування, ходить у тренажерний зал кілька разів в день. Він слухає, вчиться і дивиться. Він відмінно відчуває гру, а його впевненість зростає", – цитує слова Гріффіна видання Detroit Free Press.

У сезоні 2019/20 Михайлюк проводив в середньому 22,6 хвилини на майданчику, набирав 9 очок, 1,9 підбирань і 1,9 результативних передач. Він грає в НБА вже другий рк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайлюк розповів про свою кар'єру в НБА.