Зірка НБА підпише контракт на чверть мільярда доларів

Форвард "Мілуокі Бакс" грек Янніс Адетокунбо готується підписати рекордний в історії НБА контракт на суму 247 мільйонів доларів.

Американський журналіст Боббі Маркс у своєму Твіттері написав, що ця подія відбудеться влітку 2020 року, коли у 24-річного баскетболіста закінчиться нинішня угода і він зможе претендувати на новий 5-річний мегаконтракт.

Янніс Адетокунбо

Нині найбільш високооплачуваним гравцем є розігруючий захисник "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі, котрий став першим гравцем у НБА, який уклав контракт на суму 200 мільйонів доларів.

Новини У НБА встановлено історичний рекорд

Середні показники Янніса Адетокунбо в регулярному сезоні НБА-2018/19 становлять: 27,7 очка, 12,5 підбирання та 5,9 передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баззер-бітер (кидок на останній секунді з сиреною) у виконанні захисника Кавая Леонарда приніс його клубу "Торонто Репторс" перемогу не тільки в матчі — 92:90, але і в серії другого раунду плей-офф НБА проти "Філадельфії Сіксерс "із рахунком 4:3.

Цей випадок став першим в історії ліги, коли результат сьомий зустрічі серії плей-офф вирішив баззер-бітер.

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