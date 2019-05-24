ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Зірка НБА підпише контракт на чверть мільярда доларів

1.1тЧитати матеріал російською

Форвард "Мілуокі Бакс" грек Янніс Адетокунбо готується підписати рекордний в історії НБА контракт на суму 247 мільйонів доларів.

Американський журналіст Боббі Маркс у своєму Твіттері написав, що ця подія відбудеться влітку 2020 року, коли у 24-річного баскетболіста закінчиться нинішня угода і він зможе претендувати на новий 5-річний мегаконтракт.

Янніс Адетокунбо

Янніс Адетокунбо

Нині найбільш високооплачуваним гравцем є розігруючий захисник "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі, котрий став першим гравцем у НБА, який уклав контракт на суму 200 мільйонів доларів.

Новини
У НБА встановлено історичний рекорд

Середні показники Янніса Адетокунбо в регулярному сезоні НБА-2018/19 становлять: 27,7 очка, 12,5 підбирання та 5,9 передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баззер-бітер (кидок на останній секунді з сиреною) у виконанні захисника Кавая Леонарда приніс його клубу "Торонто Репторс" перемогу не тільки в матчі — 92:90, але і в серії другого раунду плей-офф НБА проти "Філадельфії Сіксерс "із рахунком 4:3.

Цей випадок став першим в історії ліги, коли результат сьомий зустрічі серії плей-офф вирішив баззер-бітер.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки