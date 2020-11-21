Зі збірної України відрахували легіонера після відмови баскетболістів грати з ним в одній команді – ЗМІ

Максим Іншаков Баскетбол 14:45, 21.11.2020 Оновлено: 15:19, 21.11.2020

Перший натуралізований американець в історії України Стівен Бертт отримав новий виклик у нашу баскетбольну збірну через 8 років, але до національної команди так і не приєднався.

Інші досвідчені українські гравці "синьо-жовтої" відмовилися тренуватися і виступати разом із 36-річним уродженцем Нью-Йорка.

"Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс зажадав від команди остаточної й одноголосної відповіді, на що отримав стверджувальне "нi", – повідомляє в Telegram-каналі головний редактор сайту "Планета Баскетбол" Олександр Прошута.

Бертт не зіграє за Україну
Telegram-канал Олександра Прошута

Раніше головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс розповів про підготовку національної команди до матчів другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

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