Жіночій збірній України потрібна підтримка вболівальників у відбірковому матчі Євробаскету

Жіноча збірна України з баскетболу 17 листопада в Харкові пройде перший матч кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. В гості до команди Срджана Радуловича приїде Португалія.

Наразі португалки захопили лідерство в групі G. У першому матчі вони впевнено перемогли вдома Фінляндію – 71:48.

14 листопада наша оновлена збірна поступилася на виїзді лідеру групи Бельгії – 66:83.

Відтак між збірними Португалії та України різниця в 40 очок. Португальська збірна може бути нашим головним конкурентом в боротьбі за друге місце, яке за максимально позитивного балансу може вивести в фінальний турнір чемпіонату Європи.

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То ж нашій команді вкрай важливо перемогти 17 листопада в Харкові. І бажано з якомога більшою різницею. Наступні поєдинки відбудуться аж за рік.

Нашій команді потрібно, аби трибуни харківського ПС Локомотив стали додатковим гравцем. Для цього необхідно придбати тут квиток та підтримати наших дівчат.

Також матч в прямому ефірі можна буде побачити на телеканалі XSPORT.

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