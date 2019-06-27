Жіночий Євробаскет-2019 стартував з перемоги "жовто-синіх"

У Латвії та Сербії в четвер, 27 червня, стартував чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд.

Програму змагання відкривали збірні Швеції та Чорногорії, які боролися на паркеті "Арена Рига". Сильнішими, як і очікувалося, стала жовто-синя скандинавська команда, яка здобула перемогу – 67:51.

На перемогу колективу зі Швеції букмекери пропонували ставки з коефіцієнтом 1,05. Статус фаворита "тре крунур" довели вже в першій чверті, яку завершили з 15-очковою перевагою – 23:8.

Швеція – Чорногорія FIBA

Це зумовило результат поєдинку. Чорногорки хоч і забрали другу 10-хвилинку (15:8), проте вже після великої перерви знову відкотилися від шведок, які довели гру до підсумкової перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу 27 червня зіграє з діючими чемпіонками Європи іспанками. Початок – о 21:00 за київським часом. У нашій групі також грають команди Латвії та Великобританії.

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