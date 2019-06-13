ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Жіноча збірна України 3х3 зіграє в плей-офф у Вуароні

1.8тЧитати матеріал російською

Три українські збірні завершили матчі першого дня на турнірі з баскетболу 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні. Нагадаємо, там виступають два склади чоловічої команди та одна жіноча.

Дівчата в складі Христини Філевич, Наталі Цюбик, Ольги Мазніченко та Євгенії Спітковської після стартової поразки Іспанії (14:17) розгромили Румунію (21:4) та здолали Швейцарію (15:13).

У нашої команди та іспанок по дві перемоги в трьох матчах, однак піренейки загалом набрали на 7 очок більше – 57. Тож вони перші в групі, українки – другі.

Як зазначив після матчів головний тренер української збірної Володимир Холопов, дівчата в наступних поєдинках після Іспанії діяли зосередженіше, добре тримали навантаження попри велику спеку, ніхто не випадав із колективу.

З другого місця жіноча збірна України вийшла в плей-оф. У 1/8 фіналу наша команда грає проти Китаю. Початок о 10:40.

Перша чоловіча команда у складі Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва поступилася на старті США (12:19) та Німеччині (11:14). У заключному матчі групи знову поразка – від Франції-2 (18:21).

Натомість друга чоловіча команда в складі Олексія Щепкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана після перемоги над Нідерландами (21:10) поступилася Франції U-23 (16:22). Однак поки українці йдуть другими в групі слідом за французькою молодіжкою. Французи та нідерландці уже зіграли по три матчі. Завтра, 14 червня, українці грають проти Алжира, в якого дві поразки. То ж наша друга збірна має добрі шанси на вихід у плей-оф.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel