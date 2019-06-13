Жіноча збірна України 3х3 зіграє в плей-офф у Вуароні

Три українські збірні завершили матчі першого дня на турнірі з баскетболу 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні. Нагадаємо, там виступають два склади чоловічої команди та одна жіноча.

Дівчата в складі Христини Філевич, Наталі Цюбик, Ольги Мазніченко та Євгенії Спітковської після стартової поразки Іспанії (14:17) розгромили Румунію (21:4) та здолали Швейцарію (15:13).

У нашої команди та іспанок по дві перемоги в трьох матчах, однак піренейки загалом набрали на 7 очок більше – 57. Тож вони перші в групі, українки – другі.

Як зазначив після матчів головний тренер української збірної Володимир Холопов, дівчата в наступних поєдинках після Іспанії діяли зосередженіше, добре тримали навантаження попри велику спеку, ніхто не випадав із колективу.

З другого місця жіноча збірна України вийшла в плей-оф. У 1/8 фіналу наша команда грає проти Китаю. Початок о 10:40.

Перша чоловіча команда у складі Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва поступилася на старті США (12:19) та Німеччині (11:14). У заключному матчі групи знову поразка – від Франції-2 (18:21).

Натомість друга чоловіча команда в складі Олексія Щепкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана після перемоги над Нідерландами (21:10) поступилася Франції U-23 (16:22). Однак поки українці йдуть другими в групі слідом за французькою молодіжкою. Французи та нідерландці уже зіграли по три матчі. Завтра, 14 червня, українці грають проти Алжира, в якого дві поразки. То ж наша друга збірна має добрі шанси на вихід у плей-оф.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся