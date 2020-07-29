Жіноча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування

У середу, 29 липня, в Пущі-Водиці пройшло відкрите тренування жіночої збірної України з баскетболу.

Підводячи її підсумки, тренер національної команди Срджан Радулович розповів, що наші спортсменки перебувають не в найкращих фізичних кондиціях після карантину, але відзначив бажання, з яким його підопічні тренуються. Він також нагадав, що збірна України взяла курс на омолодження складу.

"Як я говорив раніше, ми продовжуємо роботу, яку почали ще в минулому році. Це зміна поколінь, ми даємо шанс молодим гравчиням в національній команді. Якщо говорити чесно, я незадоволений станом команди. Я очікував більшого, сподівався на те, що баскетболістки приїдуть фізично готовими – це як мінімум. В цілому я задоволений тим, як дівчата стараються на тренуваннях, у них є бажання. Але якщо гравчиня не готова фізично, я не можу вичавити максимум", – цитує офіційний сайт Федерації баскетболу України Радулович.

Срджан Радулович залишився незадоволений фізичним станом своїх підопічних ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий склад чоловічої команди України з баскетболу на тренувальний збір в Києві, який пройде з 3 по 14 серпня.