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Жеребкування відбору Євробаскету-2021: де Україна

1.3т Читати матеріал російською

22 липня збірна України з баскетболу дізнається суперників із кваліфікації Євробаскету-2021. Жеребкування відбіркового етапу пройде в Мюнхені.

Як повідомляє офіційний сайт FIBA-Європа, Україна опинилася у 3-му кошику "посіву" разом зі збірними Італії, Латвії і Туреччини. За підсумками жеребкування Україна потрапить у відбіркову групу B, D, F або H.

Жеребкування відбору Євробаскету-2021: де Україна
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Загалом у відборі виступлять 32 національні команди, яких розділять на вісім квартетів. У кваліфікації візьмуть участь і команди-господарки Євробаскету — Німеччина, Чехія, Італія і Грузія. Проте вони отримають путівки до фінальної частини позачергово. Відповідно до формули, у фінальний раунду вийдуть по три кращі команди з групи (в квартетах за участю господарів — по дві).

Збірна України з баскетболу потрапила до 3-го кошика

Збірна України з баскетболу потрапила до 3-го кошика

Поєдинки кваліфікації стартують 17 лютого 2020 року. Відбір завершиться в лютому 2021-го.

Варто зазначити, що Євробаскет-2021 стане першим турніром після переходу цих змагань на чотирирічний цикл — до 2017 року чемпіон Європи визначався кожні два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночий чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року відбудеться у Франції та Іспанії, хоча на проведення турніру також претендувала й Україна.

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Тема
Евробаскет-2021
Місце
Німеччина Мюнхен
Тег
збірна України з баскетболу
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